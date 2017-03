Conheça a candidata Cássia Patricia Christoff

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Cássia Patricia Christoff:

Nome: Cássia Patricia Christoff

Idade: 21 anos

Filiação: Angela Patricia Christoff e Fabiano Junior Christoff

Profissão: Estudante de Direito

Que entidade você representa: Vidraçaria Santa Clara

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Não, nunca participei.

Você está preparada para o desfile? Sim, apesar de nunca ter desfilado, me sinto confiante e preparada para o desfile. Vou dar o meu melhor.

Você acredita no potencial de Encantado? Com certeza acredito no potencial de Encantado. Uma cidade cativante que possui seus tesouros únicos. Em todos setores vem crescendo cada vez mais e com a união de todos tornando assim uma cidade de muitas qualidades.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Encantado é um município que se diferencia pela culinária de predominância italiana, pelo seu povo que acolhe seus visitantes de maneira muito gentil e pela sua bela paisagem da Lagoa da Garibaldi.

Porque você merece o título de Soberana de Encantado? Ser Soberana de Encantado para mim é representar a cidade, o povo e as pessoas que tanto amo e convivo. Ser soberana é algo que me engrandecerá como pessoa e fará com que meu desejo de expressar o amor que sinto pela cidade se realize.