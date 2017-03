Conheça a candidata Daiane Bergamaschi

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Daiane Bergamaschi

Nome: Daiane Bergamaschi

Idade: 25 anos

Filiação: Ibar Bergamaschi e Idalma Bergamaschi

Profissão: Nutricionista

Que entidade você representa? Pretto Veículos

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Participei em 2016 do Concurso da Expovale (5º lugar).

Você está preparada para o desfile? Sim, me sinto preparada e segura para desfilar. Com certeza será um momento de alegria para todas as meninas e irá deixar a noite do Concurso ainda mais especial!

Você acredita no potencial de Encantado? Sim. Encantado é uma cidade consolidada que se destaca no Vale do Taquari em vários segmentos e aspectos, e eu acredito em seu potencial econômico, social e cultural para continuar em pleno desenvolvimento. Com grande diversificação econômica, aliada ao espírito empreendedor da população, se evidencia a indústria alimentícia, o agronegócio, o comércio, os serviços, os cosméticos, o ramo de higiene e limpeza, dentre outros, que faz com que estejamos em constante crescimento.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Encantado é uma referência por ser a porta de entrada da região alta do Vale do Taquari. É uma cidade que tem história de um povo próspero e hospitaleiro, e que perpetua até hoje. O município se orgulha em promover uma das maiores festas gastronômicas do sul do país, a Suinofest, e também um dos principais festivais de música, o Canto da Lagoa, além de realizar vários encontros com ciclistas, trilheiros, tradicionalistas, atraindo muitos visitantes. Escondido entre montanhas, como cita o belo hino do município, possui encantos de paisagens e uma vasta variedade de atrativos turísticos, no qual se destaca a belíssima Igreja Matriz São Pedro, o Memorial Santo Sudário, a Lagoa da Garibaldi, a Casa de Cultura Doutor Pedro José Lahude, dentre outras belezas turísticas, culturais, religiosas, artesanais e históricas. Me sinto privilegiada em morar aqui, neste lugar tão especial, na cidade do meu coração.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Estou preparada para ser Soberana de Encantado, acredito em meu potencial e na minha capacidade para a missão de representar e divulgar o município que tanto me orgulha, em nível regional, nacional e internacional. Sei da responsabilidade, do comprometimento e da dedicação que uma Corte deve ter, é um trabalho de amor e doação, e com certeza será uma satisfação e honra imensa fazer parte da história do município.