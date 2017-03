Conheça a candidata Francieli Daltoé

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Francieli Daltoé:

Nome: Francieli Daltoé

Idade: 25 anos

Filiação: Neusa Daltoé e Neuto Daltoé

Profissão: Auxiliar Administrativa -Área Comercial Quinta do Vale Alimentos Ltda

Que entidade você representa? Clube Esportivo União de Palmas

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Nenhuma participação

Você está preparada para o desfile? Estamos participando de encontros com a Comissão Organizadora do concurso e com a Vera, que conheci no último sábado e simplesmente adorei! Muita classe, cultura e dicas para aprender e aplicar no dia a dia daqui pra frente. Acredito que até o dia do concurso estaremos todas preparadas para o desafio, embora o nervosismo esteja conosco.

Você acredita no potencial de Encantado? Claro que sim. Encantado faz parte de uma das regiões do Rio Grande do Sul mais ricas em belezas naturais, em hospitalidade, em produtividade, principalmente de alimentos. A cultura predominante é a italiana, logo, é possível comer muito bem por aqui! Temos um Polo da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS – que impulsiona o aprendizado da região com ensino gratuito e de ótima qualidade, que dá assistência à produção de alimentos pelas Agroindústrias e Indústrias maiores também.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Por ser uma cidade relativamente pequena, segundo Censo do IBGE 2010, 20.510 habitantes, a maioria da população se conhece, é um povo hospitaleiro, e que não perde em nada para cidades maiores. Ensino Superior de qualidade e gratuito disponível é um dos fortes pontos da cidade. Pontos turísticos lindos, como a Igreja Matriz, com a réplica do Santo Sudário, a Lagoa da Garibaldi que proporciona dias de verão maravilhosos em clima agradável, Memorial Gino Ferri onde é possível acompanhar a história de Encantado muito bem registrada pelo escritor. Esses são alguns pontos entre tantos outros que poderia destacar.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Sempre morei em Encantado e tenho uma adoração enorme por tudo aqui. Me identifico com o lugar, com a simplicidade das pessoas, da cidade em si. Adoro conversar com pessoas mais velhas, saber o que pensam, conhecer seu ponto de vista, falar com crianças, brincar, cumprimentar pessoas na rua sem conhecê-las. Tenho condições de divulgar o município por onde for, acompanhando a corte e a Administração Municipal.