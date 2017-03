Conheça a candidata Giseli Daldon Lancini

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Giseli Daldon Lancini

Nome: Giseli Daldon Lancini

Idade: 24 anos

Filiação: Odilo Lancini e Nadir Daldon Lancini

Profissão: Estudante de Pedagogia – Univates e Formada Tecnologia em Agroindústria –UERGS Encantado

Que entidade representa? Liga Feminina de Combate ao Câncer de Encantado

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Não. Esse é o meu primeiro concurso.

Já ganhou algum título? Sim. 1ª Prenda Pré Mirim CTG Guiseppe Garibaldi – Encantado e 1ª Prenda Juvenil DTG Cultura sem Fronteiras – IFRS – Campus Bento Gonçalves.

Você está preparada para o desfile? Sim. Estou entusiasmada com a minha participação neste evento.

Você acredita no potencial de Encantado? Sim, acredito. Além dos pontos turísticos conhecidos que nos transmite a história do nosso município, a ornamentação feita nas datas comemorativas, (Páscoa, Natal…), promovemos o Canto da Lagoa e a Suinofest que são os grandes diferenciais de Encantado onde mostramos todo o potencial da indústria, comércio e sociocultural. As agroindústrias estão em pleno desenvolvimento oferecendo produtos de qualidade, mantendo o produtor rural e familiares no campo ampliando o acesso ao mercado formal. Realiza Rodeios Artísticos e Crioulos vivenciando o Tradicionalismo, onde se desenvolve e valoriza Novos Talentos.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Encantado possui um povo hospitaleiro e trabalhador, acolhe imigrantes de todas as etnias, possui belas paisagens e pontos turísticos em desenvolvimento, se destaca pela realização de grandes eventos, a gastronomia local é rica, atraindo visitantes de todas as regiões do Estado, do País e… além disso, o povo encantadense vivencia e valoriza a cultura gaúcha.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Mereço o título de Soberana, porque me sinto preparada para assumir esta responsabilidade de representar o município no contexto Estadual. Amo ser encantadense e isso faz parte da concretização de um sonho. É uma grande honra ter a oportunidade de fazer parte da história de Encantado e principalmente representar a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Encantado. Aceitei este desafio por admirar o trabalho que essas mulheres conselheiras fazem voluntariamente, recebendo o respaldo e reconhecimento do município e da região.