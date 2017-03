Conheça a candidata Isabelle Gedoz Casanova

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Isabelle Gedoz Casanova

Nome: Isabelle Gedoz Casanova

Idade: 20 anos

Filiação: Ademir e Janice Gedoz Casanova

Profissão: Estudante de Design de Moda

Que entidade você representa? Vini Lady Cosméticos

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Este é meu primeiro concurso.

Você está preparada para o desfile? Estou me dedicando ao máximo, buscando me aperfeiçoar para ter um bom desempenho no concurso, e assim honrando o convite que me foi feito, e também, estar preparada caso venha representar Encantado.

Você acredita no potencial de Encantado? Encantado já é uma cidade que pode servir de exemplo para tantos outros municípios. Por ter uma economia forte, estabilizada, e um grande potencial turístico, acredito que Encantado possa se desenvolver ainda mais.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Nosso grande diferencial é a diversidade. Possuímos uma economia mista, proveniente da agricultura familiar, da indústria diversificada (móveis, confecção, alimentos, cosméticos, etc…), do comércio e do sistema cooperativado. Esta diversidade torna o nosso município único, forte. Isso tudo só é possível, pois somos trabalhadores, somos hospitaleiros e somos sonhadores que sempre buscam mais. Acreditamos em nossos sonhos e seguimos em frente.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Em primeiro lugar já me sinto honrada em estar aqui, e ter a chance de representar Encantado. Eu cresci aqui, desta foram a minha educação e a pessoa que sou hoje é o resultado dos princípios que aprendi neste município. Estou me dedicando ao máximo para poder representar a todos nós, encantadenses de alma e coração, e espalhar a todos os lugares essa magia que Encantado carrega em cada filho seu.