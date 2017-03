Conheça a candidata Luiza Zandonato Pires

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Luiza Zandonato Pires

Nome: Luiza Zandonato Pires

Idade: 19 anos

Filiação: Eduardo Malta Pires e Sueli Zandonato

Profissão: Estudante

Que entidade você representa? Centro de Tradições Gaúchas Giuseppe Garibaldi.

Você já participou de outros concursos de beleza? Não.

Você está preparada para o desfile? Sim, estou me preparando todos os dias.

Você acredita no potencial de Encantado? Sim, Encantado tem muito potencial. O mercado de trabalho é muito amplo, devido ao grande número de indústrias que possui, como por exemplo, produção de erva-mate, carne suína, no ramo de cosméticos e produtos de limpeza, gerando empregos e movimentando, assim, a economia da cidade. Além disso, temos eventos de gastronomia e rodeios conhecidos em âmbito estadual.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Encantado se diferencia dos outros municípios na área da educação, pelo oferecimento de creches e escolas em turno integral, o que auxilia muito o trabalhador. Na área da saúde, com as estratégias da saúde da família (ESF) nos bairros, com atendimento a população em geral, além de disponibilizar médicos e outros profissionais para suprir as necessidades da população. Apresenta também, pontos turísticos que são destaque na região, como a Lagoa da Garibaldi, a Igreja Matriz São Pedro, Memorial Gino Ferri, entre outros.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Eu mereço o título de Soberana porque tenho me dedicado bastante aos estudos para receber esse título. Tenho certeza que farei um bom trabalho representando o município, divulgando nossa valiosa origem e cultura, com respeito, comprometimento , simplicidade e levando com orgulho o nome de Encantado.