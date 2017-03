Conheça a candidata Marina Luisa Zuchetti

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Marina Luisa Zuchetti

Nome: Marina Luisa Zuchetti

Idade: 23 anos

Filiação: Eugênio Giovani Zuchetti e Marisa Bastiani Zuchetti

Profissão: Estudante de Arquitetura e Urbanismo

Que entidade você representa? Salão de Beleza Espaço VIP Cabelos & Estética

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Nunca participei.

Você está preparada para o desfile? Sim, venho me preparando para todas as etapas do concurso, desde a prova escrita, a entrevista e o desfile. Acredito que todas as etapas são muito importantes para definir as representantes da cidade nos próximos quatro anos e que as mesmas devem estar muito bem preparadas para essa função tão gratificante.

Você acredita no potencial de Encantado? Sim. Encantado é uma cidade que vem apresentando crescimento em diversas áreas, como na economia, onde tivemos um considerável aumento de indústrias e instituições de grande porte aqui instaladas; na educação, com escolas, creches e centro profissionalizante que oferecem um ensino de qualidade à todas as faixas etárias dos munícipes; na saúde, onde além de todos os estabelecimentos que já existem, brevemente contará com a instalação da Unidade de Terapia Intensiva, que irá atender não só aos que aqui residem, mas a toda a região. Acredito que temos estrutura e potencial para continuar crescendo e valorizar ainda mais nossa cidade.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? São vários, começando pela forma acolhedora que o povo encantadense possui de receber a todos que aqui chegam, seja de passagem ou para ficar, sempre com muito carinho, respeito e de braços abertos. A preocupação de oferecer uma qualidade de vida e infraestrutura que sirva às necessidades não só dos que aqui habitam, mas também de grande parte da região, demonstra o elevado patamar em que a cidade se encontra. Além disso, sua beleza, seus pontos turísticos e os eventos muito bem estruturados merecem destaque, sempre oferecendo o que há de melhor para seus visitantes.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Primeiramente porque eu amo essa cidade. Nasci, cresci e vivi aqui toda a minha vida. Seria uma honra levar o nome de Encantado a todos os cantos do mundo e, com muito carinho e respeito, representar todas as pessoas de bem que aqui residem e que assim como eu, têm orgulho de ser Encantadense. Acredito que estou preparada para tal compromisso e, se assim for decidido, o honrarei com muita disposição e entusiasmo.