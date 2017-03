Conheça a candidata Mikaela Alina Schirrmann

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Mikaela Alina Schirrmann

Nome: Mikaela Alina Schirrmann

Idade: 24 anos

Filiação: Simone Lidia Schirrmann e André Ricardo dos Santos

Profissão: Estudante de Biomedicina

Que entidade você representa? Lorenzon Plásticos

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Sim, participei no concurso da Fenachim em 2012 no município de Venâncio Aires, mas não ganhei.

Você está preparada para o desfile? Sim, estou ansiosa e me preparando para que no dia do concurso seja uma bela noite.

Você acredita no potencial de Encantado? Sim, pois o município de Encantado tem apenas a crescer, tendo além dos pontos turísticos, o povo hospitaleiro e acolhedor e os eventos que ocorrem durante o ano atraindo visitantes de diversas localidades e regiões.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Primeiramente pelo povo hospitaleiro e acolhedor, no qual me acolheu muito bem e por ver o grande desenvolvimento e crescimento nele. O município de Encantado, além de seus belos eventos que ocorrem durante o ano e seus pontos turísticos, demonstra beleza e trabalho.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Quero levar aos eventos nos quais participarei, a essência do povo Encantadense, tanto na sua beleza quanto em sua cultura, representando da melhor maneira possível a capital do Ouro Branco, podendo desenvolver um belo trabalho, com muita dedicação, para que haja continuidade de tudo que foi constituído com os últimos reinados. É uma grande responsabilidade e será uma honra fazer parte da história de Encantado.