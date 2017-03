Conheça a candidata Natália Gonzatti Fontana

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Natália Gonzatti Fontana

Nome completo: Natália Gonzatti Fontana

Idade: 23 anos

Filiação: José Pedro Fontana e Marinês Gonzatti Fontana

Profissão: Engenheira Civil

Que entidade você representa? Mecânica e Transportes Fontana

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Não, até o momento considerava não poder me dedicar integralmente a concursos devido aos estudos, hoje com a graduação concluída considero que poderei me empenhar totalmente a este evento.

Você está preparada para o desfile? Estar preparada para um desfile deste porte, indo em busca da representação do município que eu tanto amo, é um desafio que pretendo estar preparada para cumprir.

Você acredita no potencial de Encantado? Acredito que a cidade de Encantado é uma cidade que tem um grande potencial econômico e cultural. Nossos fundadores deram início a uma jornada; atualmente vemos o crescimento de diversas empresas familiares, agroindústrias, cooperativas que resultaram em negócios prósperos para o município e tornam a nossa cidade um excelente lugar a ser investido. Em questão cultural temos pontos turísticos como a Lagoa da Garibaldi, a Igreja Matriz, a Praça do Centenário, entre outros, que representam e valorizam nossa história.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Encantado é um município de pequeno porte que valoriza suas origens e sua história, desta forma é formado por um povo que cativa os visitantes e transmite confiança as demais pessoas.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Encantado é a cidade onde eu dei meus primeiros passos e onde vivo até hoje, cada dia que passa aprendo a amar e admirar mais essa cidade tão acolhedora. Será um privilegio poder representar minhas origens. Desejo dedicar-me ao máximo por esse local que já me proporcionou tantos momentos inesquecíveis.