Conheça a candidata Pâmela Restelli

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Pâmela Restelli:

Nome completo: Pâmela Restelli

Idade: 21 anos

Filiação: Justina Inês Restelli e Olir Pedro Restelli

Profissão: Auxiliar de Escritório

Que entidade você representa? Loja C Modas

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Não, até já havia sido convidada para participar de concursos no nosso município, mas somente este ano optei por concorrer.

Você está preparada para o desfile? Estou me preparando muito bem, aproveitando as aulas com a consultora de etiqueta e comportamento Vera Elizabeth Sander de Souza, e tenho certeza que darei o melhor de mim. Será uma experiência incrível.

Você acredita no potencial de Encantado? Sem dúvidas. Encantado sempre teve um grande potencial, e com isso está crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Temos um grande potencial turístico, com paisagens naturais como a Lagoa da Garibaldi, que é um ótimo lugar para descanso, tem também nossa Igreja Matriz São Pedro, que é muito visitada por turistas e moradores e o Parque João Batista Marchese, que recebe vários eventos durante todo o ano.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Um dos aspectos que diferencia Encantado é o ramo do comércio, que nos oferece uma diversidade enorme de produtos e mercadorias, onde existem vários tipos de empresas desde a mais simples até a mais aprimorada. Além disso, o nosso município possui uma boa infraestrutura para a realização de eventos.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Acredito que tenho potencial e responsabilidade para representar e divulgar o nosso tão amado município, podendo tornar conhecida toda a nossa cultura em diversos lugares.