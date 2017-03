Conheça a candidata Tamara Ferreira do Nascimento

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Tamara Ferreira do Nascimento:

Nome: Tamara Ferreira do Nascimento

Idade: 20 anos

Filiação: Anatálio Conceição do Nascimento e Naia De Fátima Ferreira da Silva.

Profissão: Assistente Administrativo Dália Supermercado

Que entidade você representa? Jornal Opinião

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Não, esta é minha primeira vez participando de concurso.

Você está preparada para o desfile? Me sinto um pouco ansiosa por ser minha primeira vez participando de um evento tão significativo para Encantado. Mas estamos recebendo treinamento para valorizar ainda mais nossas qualidades, tenho certeza que com o excelente treinamento que estamos recebendo e uma boa dose de confiança tudo ocorrerá da melhor forma possível!

Você acredita no potencial de Encantado? Encantado é uma cidade repleta de pessoas trabalhadoras, esforçadas e muito hospitaleiras, tenho certeza que com a união de esforços de nossa população, órgãos públicos, entidades e empresas, Encantado tem muito a crescer e se desenvolver trazendo uma qualidade de vida cada vez melhor para nossos habitantes e visitantes! Acredito muito no potencial e capacidade de Encantado para se tornar um município cada vez mais conhecido e respeitado em nossa região.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Encantado tem diversos pontos turísticos que podem agradar a todos os gostos, sem falar nos diversos eventos que acontecem durante o ano movimentando a cidade e trazendo entretenimento para todos. Nosso município está sempre em busca de melhorias e por isso se destaca na região pois comodismo não faz parte de nossos adjetivos! Somo descendentes de um povo batalhador e guerreiro que ergueu o município com muito esforço e trabalho. Isso e a essência de cada habitante faz com que Encantado se destaque por suas qualidades perante a outros municípios.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Estou preparada para representar o meu município com muito orgulho e respeito a todos que vivem ou já passaram por Encantado. E estou convicta de que darei o melhor de mim e me esforçarei ao máximo para representar este município com honra como nosso município merece.