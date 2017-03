Conheça a candidata Thais Maria de Lima Agostini

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Thais Maria de Lima Agostini:

Nome: Thais Maria de Lima Agostini

Idade: 20 anos

Filiação: Nilza Maria de Lima Agostini e Gilmar Francisco Agostini

Profissão: Auxiliar Administrativa

Que entidade você representa? ACI-E

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Não, este é o primeiro concurso que irei participar.

Você está preparada para o desfile? Acredito que sim, estou bem entusiasmada e confiante, acredito que seja o principal quesito para que eu consiga atingir meus objetivos, assim podendo mostrar o melhor de mim.

Você acredita no potencial de Encantado? Sem sobra de dúvidas. Encantado tem um potencial enorme, também devido a sua localização e geografia, mas principalmente por causa das pessoas empreendedoras e trabalhadoras que moram aqui. Isso juntamente com uma boa administração pública e o investimento das nossas empresas torna possível a otimização desse potencial, resultando crescimento, maior qualidade de vida e diversas novidades para o município.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Encantado é um município único, sua riqueza em terras, pontos turísticos e ambientes de lazer é seu diferencial, particularmente acho a nossa Matriz encantadora, rica em detalhes, deixa qualquer pessoa sem palavras a partir do momento que entra nela. A Lagoa da Garibaldi é um dos pontos fortes, é perfeita para um chimarrão no final da tarde com os amigos e família… Temos aqui a tranquilidade de uma cidade pequena, porém o fervor do empreendimento crescendo a cada dia.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Acredito que a minha simpatia seja meu ponto forte, essa espontaneidade que a maioria dos Encantadenses tem e que eu valorizo muito, é algo que merece ser mostrado e sinto que posso levar isso aos demais municípios. Quero representar a diversidade da mulher Encantadense e poder retribuir tudo o que o município tem de melhor a oferecer e encantar.