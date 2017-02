“Conheça o Roteiro Delícias da Colônia” – por Lizeli Bergamaschi

No artigo de hoje vou enfatizar um dos primeiros roteiros turísticos que foi formatado na região do Vale do Taquari, e que este ano, completará 15 anos de trajetória.

Uma vasta diversidade de atrações é o grande diferencial do ROTEIRO TURÍSTICO DELÍCIAS DA COLÔNIA, que foi lançado em 2002 na cidade de Estrela, no Vale do Taquari. Algum tempo depois, foram integrados ao Roteiro, os municípios de Colinas e Imigrante.

Hoje o roteiro é regional, integrando estes três municípios. Em aproximadamente 80 km de trajeto, o turista tem a possibilidade de visitar empreendimentos diversificados, por ruas asfaltadas. O Roteiro Turístico Delícias da Colônia, vem crescendo a cada ano, em média, 30 mil pessoas visitam os atrativos do roteiro por ano.

É um Roteiro agradável, recheado de belas paisagens e muita hospitalidade. O Roteiro Delícias da Colônia oferece um tour pela cidade de Estrela, seguindo o passeio é realizada uma visita ao Recanto do Avestruz, onde é possível observar e conhecer a criação desta ave, apreciar o artesanato e degustar produtos derivados de avestruz. O empreendimento visitado em seguida é o Alambique Berwanger, onde é oportunizado o acompanhamento do processo da destilação da cachaça, vivenciando as instalações e o ambiente colonial, com degustação de licores artesanais e cachaça em uma casa centenária em estilo enxaimel.

A Sirlei Chocolates é o atrativo seguinte do nosso roteiro que tem como diferencial a qualidade dos produtos e a originalidade das embalagens. Além de chocolates, produzem também biscoitos e pães de mel.

Após, a visitação segue no Município de Colinas, conhecido como Cidade Jardim. A parada é na Casa do Artesão e Produtos Colônias, que funciona junto à antiga Estação de Trem. Lá o turista poderá adquirir produtos coloniais, bem como artesanato local. Mediante reserva prévia, os visitantes poderão saborear um gostoso Café da Colônia. Também é feita uma breve parada na Praça “Zôo-vegetal”, possibilitando aos turistas fotografar as esculturas feitas em arbustos.

Seguindo, o destino é o município de Imigrante onde ocorre a visitação ao Cactário Horst, uma das maiores estufas de cactus da América Latina. Tem comercialização de cactus e suculentas para os interessados. O outro atrativo da cidade de Imigrante é o Convento Franciscano São Boaventura, construído na década de 40. Acolhe e hospeda grupos de pessoas para reuniões, cursos e retiros. Local tranquilo em meio a uma bela paisagem e tranquilidade. Neste local está sepultado o Frei Cardeal Dom Aloísio Loerscheider.

O Roteiro é um passeio de um dia, iniciando na parte da manhã e se encerrando no fim da tarde, mas com possibilidade de estendê-lo. Para não perder nenhuma curiosidade, sugiro que o passeio seja guiado por um guia de turismo cadastrado para acompanhar durante todo o trajeto.

Além de visitar os atrativos que incluem a rota, os turistas são levados a um “tour” pelas cidades. É um passeio abrangente, que integra atrativos no meio rural e urbano. Além disso, os eventos realizados nas cidades, como a Paixão de Cristo em Imigrante, o Festival do Chucrute em Estrela e a decoração em datas comemorativas como Páscoa e Natal em Colinas, também ajudam muito na divulgação para atrair os turistas.

Convido você para conhecer o Roteiro Delícias da Colônia. No site www.amturvales.com.br, você tem acesso a fotos e informações dos empreendimentos. O contato prévio é importante para que eles possam se organizar para atender os turistas. Bom passeio!

Volto nos próximos dias com mais informações e dicas de Turismo!!!

Desejo a todos um ótimo final de semana!!! Abraços

Por Lizeli Bergamaschi – Bacharel em Turismo – Turismóloga