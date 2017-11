Conhecidos os ganhadores do primeiro sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2017

No dia 13 de novembro a Cooperativa Languiru comemorou seu 62º aniversário. A programação especial iniciou pela manhã com visitação às futuras instalações do segundo Supermercado Languiru no Bairro Canabarro, em Teutônia; inauguração do espaço ampliado da Loja Agrocenter Languiru, também no Bairro Canabarro; inauguração da Loja Agrocenter Languiru de Arroio do Meio; e inauguração oficial do Supermercado Languiru de Arroio do Meio e do novo espaço Café Languiru, junto ao mesmo supermercado.

A programação seguiu com almoço de confraternização na Associação dos Funcionários da Languiru e, à tarde, o primeiro sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2017, cujos contemplados foram: Marisa da Silva M. Schneider, de Linha São Jacó, município de Teutônia, ganhadora da caminhonete Saveiro Robust; Armando Driemeyer, do Bairro Canabarro, município de Teutônia, ganhador da TV Smart 43 polegadas; Anderson Edilson Rutz, de Linha Paissandu, município de Westfália, ganhador do vale-compras de R$ 1 mil na Languiru; Ismael Henj, de Arroio do Meio, ganhador do vale-compras de R$ 750,00 na Languiru; e Elmo Horst, do Bairro Teutônia, município de Teutônia, ganhador do vale-compras de R$ 500,00 na Languiru.

O segundo e último sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2017 ocorre no dia 27 de dezembro, às 18h, no Supermercado Languiru do Bairro Languiru, em Teutônia. Nesse dia serão distribuídos um automóvel Voyage Trendline, uma motocicleta CG 160 Start, um iPhone 7, um vale-compras de R$ 1 mil, dois vales-compras de R$ 750,00, dois vales-compras de R$ 500,00 e dois vales-compras de R$ 250,00. A cada R$ 70,00 em compras nos Supermercados Languiru (Languiru, Canabarro, Poço das Antas, Bom Retiro do Sul e Arroio do Meio), nas lojas Agrocenter Languiru (Languiru, Canabarro e Cruzeiro do Sul), nos Postos de Combustíveis Languiru (Teutônia e Westfália) e na Fábrica de Rações (somente para pessoa física), o cliente recebe um cupom que deverá ser preenchido e colocado em uma das urnas disponíveis nessas unidades.

Texto: Ascom Languiru