Conhecidos os ganhadores dos primeiros dez vales-compras da campanha de Natal

No dia 17 de outubro ocorreu o primeiro sorteio da campanha Nota Fiscal dá Prêmios 2017 – “Teutônia 36 anos, 36 prêmios”, realização da Prefeitura de Teutônia com a organização da CIC Teutônia. Na oportunidade foram conhecidos os ganhadores dos primeiros dez vales-compras no valor de R$ 500 cada, em sorteio realizado às 16h na CIC: Getúlio Mendes, de Teutônia, cliente da loja Raio de Sol Modas; Renata Tischer, de Teutônia, cliente da Loja Fascínius; Leandro Welp, de Teutônia, cliente da loja Lermen Comércio de Materiais de Construção; Mildi Wilsmann, de Teutônia, que recebeu sua cautela na Prefeitura de Teutônia; Juarez Saldanha Pinto, de Teutônia, cliente do Super Link; Maria Augusta Carbonera, de Teutônia, cliente da Loja Delai; Rosibel Correia Carara, de Lajeado, cliente da loja Rivin Calçados; Valderes José Schmitt, de Teutônia, cliente do Super Zart; Heitor Bünecker, de Teutônia, que recebeu a cautela no Posto Nativus; e Eloir Hamester, também de Teutônia, cliente do Posto de Combustíveis Languiru.

A campanha conta com a participação de 123 empresas, que já distribuíram 323,8 mil cautelas. O segundo sorteio será realizado no dia 21 de novembro, às 16h, quando serão distribuídos mais dez vales-compras de R$ 500 cada. No sorteio final do dia 27 de dezembro, às 20h, serão sorteados outros dez vales-compras de R$ 500 cada, cinco vales-compras de R$ 1 mil cada e um automóvel zero quilômetro.

Cada R$ 50 em compras nas empresas participantes, mesmo critério para contribuintes municipais, e R$ 100 em Notas Fiscais Rurais dão direito a uma cautela, que deve ser preenchida corretamente, sem esquecer de fornecer o número do cupom fiscal, e depositada nas urnas disponíveis. Mais informações podem ser obtidas junto à CIC, pelo fone (51) 3762-1233.

Texto: Ascom CIC Teutônia