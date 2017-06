Conselho apresenta plano decenal dos direitos das crianças e dos adolescentes

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) apresentou as metas do plano decenal na terça-feira (13), no auditório do Centro Administrativo. O material foi elaborado por representantes de entidades e órgãos públicos do município que integram o conselho ao longo do ano passado.

Uma pesquisa com 420 alunos entre 11 e 19 anos ajudou a fundamentar a elaboração do plano. Desses, 63 estudantes são da Escola Municipal Frei Henrique de Coimbra (6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental) e 357 alunos da Escola Estadual Santa Clara (6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio).

Entre os assuntos questionados no estudo estiveram a qualidade na relação familiar, principais demandas das crianças e adolescentes por área, ações a serem desenvolvidas para os jovens e a visão que esse público possui em relação ao município.

A partir do levantamento, o Comdica definiu algumas atividades a serem implementadas até 2026. Entre elas, a criação de fóruns de discussão sobre assuntos diversos, aulas de cidadania, cuidado com o patrimônio público, conscientização no trânsito, resgate histórico das comunidades, inclusão digital, espaço de escuta permanente nas escolas, orientação sobre educação emocional e financeira, implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens de 15 a 17 anos, estímulo à permanência no campo e ampliação do projeto Jovem Aprendiz.

E para dar ainda mais transparência e divulgação ao plano decenal, o Comdica programou dois seminários, um em 2018 e outro em 2022, com o objetivo de apresentar os resultados obtidos.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul