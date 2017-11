Em razão da licença da ginecologista e obstetra Daiane Bonella Coltro, a empresa responsável pela prestação do serviço em Imigrante irá substituí-la temporariamente. Nesse período, as consultas ginecológicas e acompanhamento de gestantes será realizado em segundas-feiras, na parte da tarde, pela médica Tais Silveira Gonçalves. As consultas devem ser agendadas diretamente no Centro de Saúde ou pelo telefone (51) 3754-1163, em horário de expediente.

Texto: Ascom Imigrante