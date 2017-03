Contagem regressiva para a 1ª ColinasFest

A Cidade Jardim conta os dias para a realização da 1ª ColinasFest – Feira Comercial, Industrial e de Serviços, evento que comemora 25 anos de emancipação de Colinas. Para celebrar a data e evidenciar as potencialidades do município, foi organizada uma grande programação que ocorrerá entre os dias 16 e 19 de março, no Ginásio Municipal de Esportes e Centro Comunitário. A festa reunirá feira, exposição de animais, oficinas, shows, bailes, apresentações artísticas e culturais e caça ao ninho.

“Queremos atrair um público expressivo em todas as atrações, seja ele crianças, adultos ou idosos, pois a programação contempla todas as idades. Por isso, nossa comunidade, poder público, entidades e órgãos, está se engajando ao máximo para que tudo seja realizado conforme o esperado. Serão quatro dias de muita diversão, lazer e entretenimento”, garante o prefeito Sandro Herrmann.

Exposição de animais

Atualmente, o setor primário de Colinas representa 82% do retorno de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Para demonstrar e valorizar essa riqueza, a comissão organizadora planeja um espaço destinado à exposição de animais. No local terá gado leiteiro, ovinos, caprinos, coelhos e piscicultura. Também haverá espaços para mostra de equipamentos, maquinários e tecnologias.

Atrações para a família

Em quatro dias de eventos, inúmeras atrações serão destinadas ao lazer da família. Entre elas, a Caça ao Ninho. Com número limitado de participantes, a atividade envolverá crianças e dará início ao período das comemorações da Páscoa. O ingresso sairá por R$ 2 e poderá ser adquirido na bilheteria e no local na programação.

Outra opção envolve o paladar. O Café da Colônia oferecerá 25 variedades de alimentos, entre eles cuca com linguiça, pão com chimia, queijo, roscas, bolinho de batata, torresmo, pizza e melado. Interessados em degustar as delícias podem reservar pelo telefone 99995-2365, com Josiane, ao valor de R$ 30. As guloseimas serão produzidas pelos membros da Casa do Artesão. O espaço destinado ao café será na Casa da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (Oase), junto ao Centro Comunitário.

Trenzinho com passeio pelos pontos turísticos da cidade será outra atividade oferecida. Ao valor de R$ 7, a excursão ocorrerá durante o dia e à noite. Serão 20 pessoas por viagem e o ingresso poderá ser adquirido na estação. No domingo (19), das 14h às 17h, terá show de cães e gatos adestrados. A Pousada do Au-Au, de Encantado, mostrará técnicas de comando e performances dos animais.

Vagas externas

Para as empresas interessadas ainda há poucos espaços externos vagos. Interessados entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo telefone 3760-4000 ou 3760-4020, com Luana ou Patrícia pelo 98122-6691.

Programação

16/03 – Quinta-feira

18h – Abertura da Feira

19h – Solenidade de Abertura

19h30min – Sessão solene

20h – Orquestra Municipal de Colinas

20h45min – Orquestra Big Band do Sesi

22h – Fechamento da feira comercial

17/03 – Sexta-feira

10h – Abertura da Feira

14h às 17h – Atividade Moinho do Campo

19h – Dj Maurinho do Frequência Máxima

21h – Show da Banda Rock and Beer

22h30min – Dj Maurinho do Frequência Máxima

23h – Prô & Bidu´s

00h30min – Dj Maurinho do Frequência Máxima

01h – Banda K´Necus

18/03 – Sábado

10h – Abertura da Feira

13h30min às 17h30min – Show Gospel

14h às 18h – Caça ao Ninho

19h – Dj Rangel Felipe Tropical FM

22h – Show Neto e Júnior

23h30min – Dj Rangel Felipe Tropical FM

00h30 – Sandro Coelho

02h – Dj Rangel Felipe Tropical FM

19/03 – Domingo

9h – Abertura da Feira

14h às 17h – Show de Cães Adestrados

14h às 15h30min – Banda Barbarella

16h às 17h30min – Luz de Candieiro

17h45min às 19h15min – Banda Champion

19h30min às 21h – Loirinha do Forró

O acesso à feira comercial é R$ 5. Crianças até 12 anos não pagam. Para o acesso aos shows de sexta-feira e sábado o valor será de R$ 10.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Colinas