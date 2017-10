Contagem regressiva para a XII Oktober Freund Fest

Faltam apenas 15 dias para a abertura da XII Oktober Freund Fest de Roca Sales – Festa da Alegria na Cidade da Amizade – e o clima germânico já toma conta do município. O evento ocorre na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana dia 21 de outubro. O objetivo é resgatar as tradições e costumes das festas alemãs, com muita comida típica, chopp, música e dança. As soberanas rainha Daiane Freisleben, 1ª princesa Daniela Dilkin e 2ª princesa Jovana Cristina Werner; e o casal Elma e Ilmo Horst estão divulgando a festa em atividades pela região.

A programação inicia às 18h30min, com desfile saindo do Posto Volken até o pórtico de entrada da festa. A partir das 19h30min ocorre a solenidade de abertura. Em seguida, ocorrem as apresentações de grupos de danças alemãs.

Para encerrar, às 22h, inicia o baile animado pela Banda K’necus. Na noite haverá venda de chopp Brahma. Para este ano, uma novidade: a reserva de chopeiras de 10, 30 e 50 litros. O ingresso pode ser adquirido através da compra da Ação Entre Amigos por 10, que dá direito à entrada livre no evento e o visitante ainda concorre aos cinco prêmios sorteados na noite da festa. O mesmo valor da entrada vale para aquisição de ingresso na hora.

Conforme a pastora da Comunidade Evangélica, Margane Beatriz de Vargas, XIIªOktober Freund Fest está com uma proposta diferenciada, com intuito de continuar com a festividade. “Por anos buscou-se trazer a todas as pessoas a história e a alegria da cultura alemã também para a região alta do Vale do Taquari. Desejando manter essa Festa da Alegria na Cidade de Amizade, planejou-se um tempo especial dos momentos de Oktober para o dia 21 de outubro, com o desfile típico, solenidade de abertura, café colonial, encontro de danças folclóricas alemãs e um excelente baile com muito chopp, que se tornaram a marca dessa festa. Será com muita alegria que receberemos as pessoas em nosso evento. Pois nada melhor que festejar a vida, a história e a amizade”, enaltece.

A XII Oktober Freund Fest é realizada pela Comunidade Evangélica com apoio da prefeitura.

Café Colonial

Definido em reunião na noite da quarta-feira, dia 4 de outubro, os organizadores modificaram a programação e incluíram o tradicional Café Colonial. A atração substitui o jantar típico. Cerca de 25 tipos de pratos estarão disponíveis. Chimias, mel, melado, nata, cuca recheada e simples, torresmo, tortas doces e salgadas, pão de milho, pastéis, linguiça, salame, grostoli, rosca, pizza, picles, picados de carne assada, e demais delícias poderão ser degustadas. As guloseimas serão preparadas pela diretoria da comunidade. O valor será 35,00 o quilo, a partir das 19h. Para participar, é necessário estar munido de ingresso.

Histórico da festa

Na história das comunidades evangélicas luteranas de todo o mundo sempre existe ênfase na comemoração de uma data – 31 de outubro: Dia da Reforma. Na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Roca Sales esta data também foi comemorada com uma tradicional festa durante muitos anos. Com o passar do tempo, esta tradição deixou de acontecer.

No ano de 2003, alguns dos membros da Comunidade Evangélica começaram a resgatar este evento. Como a maioria dos integrantes da Comunidade era de origem alemã, resolveram então fazer uma Oktoberfest. Esta, desde então até o ano de 2010 foi realizada pela Comunidade Evangélica e Colégio Sinodal com a finalidade de manter a igreja e a escola. Ocorre sempre na penúltima ou última semana de outubro de cada ano.

A festa foi realizada nos anos de 2003 e 2004 com o nome de Oktoberfest. As primeiras soberanas foram escolhidas em 26 de julho de 2004. Foram eleitas Leocardia Luciana Stapenhorst – rainha, Joice Cristina Klein – princesa e Josiane Bruski – princesa.

O nome do evento, Oktober Freund Fest foi definido em 29 de julho de 2005, em homenagem aos 50 anos de Roca Sales. Em 30 de junho de 2005 foi encaminhada a criação da logomarca, criada pelos jovens roca-salenses Germano Redecker e Fernando Togni. A arquitetura do pórtico de entrada criada pela roca-salense Elisandra Michels e os contatos feitos pela colaboradora Rovena Redecker. Em 13 de julho de 2005 foi definido e aprovado o modelo do pórtico de entrada.

Desde a sua criação, o evento não contou com um presidente que o representasse. Era formada uma comissão que organizava em conjunto a Oktoberfest. A primeira pessoa responsável pela comissão foi Ilmo Horst, contando com o apoio de Rovena Redecker, Helena Koste, Tânia Hennig e Suzana Stapenhorst. No ano seguinte, Nélio José Vuaden foi o responsável pela comissão, seguido por Helena Koste, Rovena Redecker e Suzana Stapenhorst. A partir de 2007, Nélio José Vuaden assumiu como primeiro presidente da Oktober Freund Fest, seguido de Paulo Germano Koste em 2009; em 2010, Kurt Koste, e em 2011, Paulo Germano Koste voltou a presidir a 7ª Oktober Freund Fest.

Os representantes oficiais e característicos do evento são Elma e Ilmo Horst, como forma de homenagem prestada ao casal, por presidirem a comunidade durante anos. Em 2010 foram confeccionados os bonecos do casal símbolo da festa, que estão expostos em frente à comunidade. Desde 2009, a Oktober Freund Fest consta no Calendário Oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul.

