Convenção CDL Lajeado 2017 é hoje

A 17ª Convenção CDL Lajeado ocorre nesta quinta-feira (22) e em termos de público já é um sucesso. Com o último lote de inscrições esgotado desde o início da semana, o tradicional evento de capacitação aguarda mais de 800 pessoas, que vão lotar o Clube Tiro e Caça a partir das 8h30min para conferir quatro renomados profissionais de diferentes segmentos abordando o tema “O mercado mudou. Reinvente-se!”.

A programação será aberta pelo coach pessoal e profissional, presidente da Master Mind Treinamentos no Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. Na palestra “Você é a mudança”, ele debaterá a importância dos colaboradores para o sucesso dos negócios e o papel dos gestores no desenvolvimento das equipes e das organizações. Logo em seguida, é a vez do publicitário e diretor geral da Agência Escala, João Miragem, descrever o posicionamento que as empresas precisam adotar para se manterem competitivas em um cenário formado por consumidores cada vez mais conscientes e exigentes, na palestra “O futuro imediato e a velocidade das transformações”.

Com “Os rumos da política e da economia no Brasil”, a jornalista Carolina Bahia inicia a tarde falando sobre os efeitos da Lava-Jato, as reformas do governo e a instabilidade política, destacando as polêmicas que envolvem o mandato do presidente Michel Temer. Para finalizar o dia, o historiador e professor Leandro Karnal apresenta “Gestão de Mudanças”. Considerado um dos mais brilhantes pensadores do Brasil, Karnal é a atração mais aguardada pelos participantes, aos quais ele alertará sobre os riscos e armadilhas das repetições e defenderá que as transformações são a chave para qualquer avanço, estimulando a revisão de estratégias e a adoção de atitudes inovadoras que realmente impactem no mercado.

Prestigiada por autoridades, lideranças e empreendedores de todo o Estado, a Convenção CDL Lajeado é projetada para o aperfeiçoamento do setor varejista e do mercado como um todo, sendo reconhecida pela qualidade das palestras e relevância dos temas para todas as classes de trabalhadores. Por já ter participado de edições anteriores, a empresária lajeadense Ângela Maria Martins Rosa, proprietária da loja Mana Modas, sabe do potencial do evento para a capacitação de toda a equipe. Neste ano, pela primeira vez, optou por suspender o atendimento ao público em seu estabelecimento durante esta quinta-feira, permitindo que todos os seis colaboradores acompanhem a programação, cujas inscrições foram totalmente subsidiadas pela empresa. “Cada vez a gente precisa aprender mais para lidar com as pessoas”, avalia a vendedora Gabriela Cristina Martins, comentando que todos estão na expectativa por grandes e significativas palestras, em especial a de Leandro Karnal, que tem sido amplamente comentada. “Todo mundo fala dele”, constata.

Durante o dia, os inscritos ainda recebem almoço e coffee breaks e, ao final do evento, aqueles que responderem a Pesquisa de Satisfação concorrem ao sorteio de passagens aéreas e três noites de hospedagem com acompanhante no Hotel Sheraton Barra, no Rio de Janeiro. A Convenção CDL Lajeado 2017 tem o patrocínio de Sicredi, Top Travelling, Schumacher Contabilidade e Assessoria, e CDL Poa.

Programação

8h – Recepção

8h30min – Abertura

9h – Palestra: Você é a mudança, com Gustavo Bozetti

10h30min – Coffee break

11h – Palestra: O futuro imediato e a velocidade das transformações, com João Miragem

12h30min – Almoço

14h – Palestra: Os rumos da política e da economia no Brasil, com Carolina Bahia

15h30min – Coffee break

17h – Palestra: Gestão de Mudanças, com Leandro Karnal

19h – Encerramento

Texto: Ascom CDL