Conversando sobre Turismo intermedia qualificação do setor em Arroio do Meio

Em encontro realizado na última semana na Casa do Museu, empreendedores locais do setor turístico aderiram ao projeto do Sebrae “Transformar o segmento turístico no Vale do Taquari”. A primeira etapa da qualificação ocorre dias 27 e 28 de junho, 3 e 4 de julho, com o curso Bússola Turística. Ao todo estão previstos oito encontros, incluindo oficinas de comercialização do destino turístico, visitas técnicas para troca de boas práticas, participação em feiras e seminários do setor e consultorias individuais para cada atividade.

A turma local será composta por 10 a 15 empreendedores, incluindo hotelaria, agroecologia, esportes radicais, culinária, restaurante, chocolateria, entre outros. De acordo com o consultor do Sebrae, Diego Zenkner, o projeto existe desde janeiro de 2016, atendendo empresas do segmento turístico de todo o Vale do Taquari. Os principais objetivos são qualificar a gestão das empresas ligadas ao turismo na região e aumentar o fluxo de turistas nos empreendimentos. O investimento de cada empreendedor para a realização da qualificação é de aproximadamente R$ 700, sendo que o Sebrae subsidia mais de R$ 15 mil de um total de R$ 23 mil.

O curso de qualificação do turismo local é uma das propostas debatidas e amadurecidas durante os encontros do projeto Conversando sobre Turismo, que ocorre mensalmente na Casa do Museu. Desde o início do ano, o grupo composto por empreendedores do setor turístico e do Poder Público, já debateu a programação e decoração de Páscoa para a Praça Flores da Cunha, posteriormente executada pela Administração Municipal e voluntários da comunidade, assim como ações para o Dia das Mães, Férias de Inverno, Gincana Arroio do Meio e outras iniciativas de fomento ao turismo e comércio local. “É um grupo atuante já instituído, que pensa o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico para o Município, com ações de curto, médio e longo prazo”, explica o Coordenador da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Carlos Henrique Meneghini.

Texto: Ascom Arroio do Meio