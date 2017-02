Conzatti assume Consiva VRT

Na manhã de ontem (01), na sede do Consisa VRT, em Lajeado, o ex-prefeito de Westfália, Sérgio Marasca, fez a transmissão do cargo de Presidente da entidade ao prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti. Também foi empossada a nova diretoria assim composta: Vice-Presidente: Klaus Werner Schnack, Prefeito de Arroio do Meio; Secretário Geral: Marcos José Scorsatto, Prefeito de Itapuca; Vice-Secretário: Lourival Aparecido Bernardino de Seixas, Prefeito de Muçum; Tesoureiro: Paulo Joel Ferreira, Prefeito de Boqueirão do Leão; Vice tesoureiro: Gilberto Gaspar Constantin, Prefeito de Progresso.

Na oportunidade, foi feito um relato das atividades do Consórcio nas várias áreas de atuação que abrangem: serviços em saúde, Programas SAMU e SAE, Centro Regional de Oftalmologia e Central de Medicamentos. “Deixamos um consórcio organizado, com múltiplas atividades de apoio aos municípios e um orçamento de cerca R$20 milhões. Isto só foi possível devido a competência da nossa equipe e apoio de todos os Prefeitos”, destaca Marasca ao entregar o cargo.

O Prefeito Adroaldo Conzatti conclamou a todos os Prefeitos para se unirem em torno da entidade e a trabalharem além dos programas já executados, “como o Centro Especializado de Reabilitação – CER de Encantado que está em fase de implantação, com a obra concluída e com os equipamentos sendo licitados”, finaliza o novo gestor.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Consisa