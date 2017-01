Cooperativa Languiru entrega automóveis, motocicleta e vales-compras

Na tarde de 03 de janeiro a Cooperativa Languiru realizou evento especial para entrega da premiação do sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2016, que ocorreu no dia 28 de dezembro. Na ocasião foram entregues dois automóveis Gol zero quilômetro, uma motocicleta Honda CG 160 Fan, quatro vales-compras na Languiru de R$ 1 mil cada, quatro vales-compras na Languiru de R$ 750 cada e quatro vales-compras na Languiru de R$ 500 cada

O evento ocorreu no Supermercado Languiru do Bairro Languiru, em Teutônia, e teve a participação de associados, colaboradores e comunidade em geral, do presidente da Languiru, Dirceu Bayer, do vice-presidente Renato Kreimeier, além de gerentes de unidades.

“Foi um presente do meu pai”

“O ano de 2016 foi bem difícil, pois perdi meu pai de câncer há quatro meses. Mas, apesar do sentimento de tristeza com a sua ausência, inicio o ano de 2017 mais feliz. Quando fiquei sabendo que havia sido sorteada com o automóvel da Temporada de Prêmios Languiru, a primeira coisa que pensei foi que era um presente do meu pai.” As palavras emocionadas são de Rosemari Lagemann (38), de Linha Harmonia Alta, município de Teutônia, contemplada com um dos automóveis Gol zero quilômetro da promoção da cooperativa.

Ela trabalha há seis anos como auxiliar de escritório no Matrizeiro da Languiru, em Linha Harmonia, e recebeu sua cautela no Posto de Combustíveis da cooperativa no Bairro Languiru. “Deveria ter três ou quatro cautelas do Posto e mais algumas do Supermercado, que recebi nos ranchos mensais”, comenta Rosemari.

No momento do sorteio, ela estava em casa, varrendo o pátio, quando ligaram para o marido avisando do prêmio. “Fiquei paralisada, eu não acreditava que tinha sido sorteada com o carro. Mais tarde o gerente do Supermercado Languiru me ligou para confirmar e daí sim começou a ‘cair a ficha’, foi uma alegria muito grande. Já ganhei prêmios pequenos em outros sorteios, mas nada muito expressivo”, comemora Rosemari, que já possui automóvel e ainda não decidiu o que fazer com o novo veículo na garagem. “Vou ter que vender um deles, pois não temos condições de ficar com os dois.”

Sorte não se vende

A outra ganhadora do automóvel Gol zero quilômetro foi a agricultora Elci Konrad Schröer (40), de Linha Berlim, município de Westfália, que também recebeu sua cautela no Posto de Combustíveis Languiru. Ela esteve acompanhada do marido Valmor (42), que é associado da Languiru com produção de leite e aves, e das filhas Diana (18) e Débora (6).

“Estava em casa, durante o almoço ainda ouvi o anúncio do sorteio no rádio, mas não lembrava mais, até pelo fato de que nunca ganhei nada. Minha cunhada estava acompanhando o sorteio no Supermercado Languiru e quando anunciaram os ganhadores logo me ligou. Parecia que não era verdade”, diverte-se Elci, que concorria com muitas cautelas, do Supermercado, das lojas Agrocenter, do Posto de Combustíveis e, principalmente, da Fábrica de Rações.

Embora tenha sido o primeiro prêmio que ganhou, ela revela que o marido é uma pessoa de sorte. “Eu nunca havia ganho nada em sorteio, mas meu marido sim, entre eles um vale-compras de R$ 600,00 da Prefeitura de Westfália recentemente.”

Numa avaliação sobre o último ano, Elci considera que “teve dias bons e complicados, mas 2017 inicia melhor, com uma felicidade diferente”. Sobre o prêmio, destaca que ainda não decidiram o que fazer com o automóvel. “Por enquanto vamos levar para casa. Acredito que vamos ficar com ele, pois dizem que não se pode vender a sorte”, comenta, sem esconder a felicidade.

Motocicleta e vales-compras

Na oportunidade também ocorreu a entrega dos demais prêmios da promoção: a motocicleta Honda CG 160 Fan zero quilômetro para a calçadista Vanessa da Rosa Garcia (26), residente na Vila Esperança, município de Teutônia, que esteve acompanhada do marido Leomar Frelles (24) e do filho Erik (6); os vales-compras na Languiru de R$ 1 mil para Osvino Eri Bogner, de Linha Ribeiro, município de Teutônia; Idalina D. Anschau, de Boa Vista do Sul; Alan R. da Rosa, de Alta Picada da Serra, município de Progresso; e Elemir Alberto Birkheuer, do Bairro Centro Administrativo, município de Teutônia; os vales-compras na Languiru de R$ 750 para Célia Rührwiem, de Linha Leopoldina, município de Teutônia; César Scheer, de Linha Paissandu, município de Westfália; Irineu Meyring, de Teutônia; e Karin Marta Lautert, do Bairro Canabarro, município de Teutônia; e os vales-compras na Languiru de R$ 500 para Nestor Gabriel, de Barra do Forqueta, município de Arroio do Meio; Sinésio Wolf, de Linha Ano Bom, município de Colinas; Cláudia R. Bonetz, do Bairro Languiru, município de Teutônia; e Realdir Tepper Schmidt, de Linha Santo Antônio, município de Colinas.

Mais de R$ 92,8 mil em prêmios

A Temporada de Prêmios Languiru 2016 sorteou 15 prêmios, que somaram mais de R$ 92,8 mil. Iniciou no mês de agosto e seguiu o modelo de sucesso dos anos anteriores, distribuindo mais de 1,2 milhão de cautelas. Teve por objetivos prospectar, fidelizar e qualificar o relacionamento com clientes e associados, além de fortalecer a marca Languiru.

A cada R$ 70 em compras nos Supermercados Languiru, nas lojas Agrocenter Languiru, nos Postos de Combustíveis Languiru e na Fábrica de Rações (somente pessoa física), o cliente recebia um cupom. Na cautela, além de preencher os dados pessoais, o cliente devia assinalar a resposta à pergunta: “Qual é o leite que deixa o seu café da manhã mais saboroso?”.

Texto: Ascom Languiru