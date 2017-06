Cooperativa Lar estuda levar ao Paraná modelo associativo Dália

Mais uma cooperativa se interessou pelo pioneirismo da Dália Alimentos e deslocou-se até Encantado, sede da cooperativa, para conhecer o Projeto Associativo de Produção Leiteira com Ordenha Robotizada. Desta vez foi a paranaense Cooperativa Agroindustrial Lar, de Medianeira, no Paraná, que percorreu 850 quilômetros para conhecer os projetos e o modelo de gestão Dália.

Liderada pelo diretor e 2ª vice-presidente, Urbano Inácio Frey, a comitiva composta por 30 pessoas entre membros da Direção, do Conselho de Administração, equipe técnica e produtores líderes de cada regional produtora de leite realizou uma visita à Dália na sexta-feira, dia 23 de junho.

A visita teve um cunho específico: conhecer o Projeto Associativo de Produção Leiteira que foi detalhado pelo gerente da Divisão Produção Agropecuária (DPA), Igor Weingartner. Hoje a Dália possui quatro condomínios neste modelo localizados nos municípios de Nova Bréscia, Roca Sales, Arroio do Meio e Candelária. O grande diferencial, segundo Weingartner, é a associação de pequenos produtores em torno de um negócio. “Nosso objetivo é unir, juntar e somar com a finalidade de evitar o êxodo rural, gerando renda a estes produtores. Os robôs e toda tecnologia empregada em cada condomínio é um instrumento para facilitar e qualificar o trabalho de cada grupo.”

O presidente Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, e o presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini, também participaram da recepção ao grupo paranaense e esclarecem dúvidas e questionamentos referentes à gestão adotada pela Dália Alimentos.

Após as explanações, a comitiva deslocou-se até o município de Roca Sales onde está instalada uma das unidades do condomínio. No local, conferiram in loco o funcionamento do condomínio. “Queremos levar este modelo ao Paraná e aplicar junto à nossa cooperativa. Viemos especialmente à Dália para conhecer este projeto que nos parece muito bem conduzido e já refletindo em bons resultados ao quadro social. É uma experiência que certamente iremos avaliar e, posteriormente, adotar à nossa realidade”, ressaltou o 2º vice-presidente da Lar, Urbano Inácio Frey.

Texto: Ascom Dália Alimentos