Cooperativismo é o tema da Suinokids 2017

Muito mais do que gastronomia, compras e entretenimento, a Suinofest também se preocupa com o eixo social do evento e devido a isso, realiza diversas atividades que beneficiam entidades, associações e a comunidade em geral. Uma delas é a Suinokids. Neste ano será trabalhado o tema Cooperativismo. A programação, que é recheada de brincadeiras, lanches e muita diversão, ocorre com os alunos das escolas de Encantado e seus parceiros. Este eixo procura incentivar a educação, a cidadania, a preservação do meio ambiente e a valorização da natureza.

Neste ano, a programação será realizada no dia 10 de junho, num sábado de manhã. Durante reunião feita na última semana, foi definido que todas as Escolas trabalharão o tema Cooperativismo em sala de aula. Além disso, haverá recolhimento de tampinhas para a Liga Feminina de Combate ao Câncer; lacres para a Tribo Biovida do Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini e ainda o recolhimento de óleo, lâminas e jornais.

Saiba mais:

Em 2013, surgiu a ideia de realizar uma ação direcionada ao público infantil, que envolvesse os alunos da rede escolar do ensino municipal, estadual e particular, que frequentam do 1º ao 9º ano. A iniciativa partiu do Projeto de Sustentabilidade “Seja uma Fada para a Natureza” – implantada pelo Moinho Sangalli, que busca despertar este público para o tema em toda sua amplitude.

A atividade deu tão certo, que desde 2013, a Suinofest reserva um espaço para a Suinokids. Naquele ano foi trabalhado o tema “Rio Taquari e o destino correto do descarte de lixo”; em 2014 foi “a importância de uma alimentação saudável para a nossa sustentabilidade”; em 2015 foi “Educação Fiscal” e em 2016, o tema foi a “Água”. A atividade tem como parceiros a Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E), a Administração Municipal, Escolas da rede municipal, estadual e particular, Emater, Clubes de Mães, apoiadores e empresas patrocinadoras.

Neste ano, a Suinofest será realizada nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho, no Parque João Batista Marchese, em Encantado. A entrada é gratuita no Festival de Compras. O evento é realizado pela ACI-E em parceria com a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores e a CDL de Encantado. A organização é da Lume Eventos.

Texto: Ascom Festival de Compras