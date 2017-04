Corpo de Bombeiros orienta professores da rede municipal para atendimento com crianças

O Corpo de Bombeiros de Lajeado realizou na terça-feira (25) um encontro com professores e funcionários da rede pública de educação do município. Estiveram representadas as 18 escolas de ensino fundamental, além dos seis Projetos Vida de Lajeado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a atividade foi realizada para orientar os professores municipais, que solicitaram dicas e treinamento dos seus profissionais para possíveis sinistros ou problemas de saúde com as crianças. Na oportunidade, foram repassadas orientações de primeiros socorros, evacuação de ambientes e combate a incêndio.

Os professores foram orientados a não tomar atitudes que não sejam de sua competência, como não levar o aluno ao hospital em caso de desmaio, engasgamento, afogamento e outros casos que possam ocorrer, a fim de não agravar a situação da criança. A orientação é somente prestar os primeiros socorros e aguardar que os bombeiros ou o salvamento acionado cheguem ao local. Da mesma forma, é importante informar o local exato do ocorrido, dando as informações necessárias para que a chegada ao local seja a mais rápida possível.

Texto: Ascom Lajeado