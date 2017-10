Corpo de Bombeiros recebe inscrições para concurso a partir desta terça-feira

As inscrições para o concurso público para ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) abrem nesta terça-feira (31) e vão até o dia 20 de novembro. O concurso destina-se ao preenchimento de 450 vagas de bombeiro militar – soldado de 1ª Classe (carreira de nível médio).

O vencimento de soldado equivale a R$ 3.760,54, e demais vantagens, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, exceto no período em que estiver no Curso Básico de Formação de Bombeiro Militar, no qual a jornada será de acordo com o Currículo de Ensino e Regimento Interno das escolas de formação. Durante o curso, o soldado de 1ª Classe pode ficar alojado para familiarizar-se ao regime e às atividades militares.

São atribuições do bombeiro militar, na graduação de soldado de 1ª Classe, executar as atividades de prevenção e combate a incêndios, de busca e salvamento e de defesa civil, entre outras previstas em lei.

Texto: Ascom RS