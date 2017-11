Corpo em Movimento prepara mais um Show de Dança

A Escola de Dança Corpo em Movimento de Cruzeiro do Sul promove mais uma edição do Show de Dança. Conforme a professora Patrícia Lauxen Loeblein, organizadora do evento, nesta edição o tema será Dança, Cor e Arte.

O evento será no dia 3 de dezembro, às 20h, no ginásio de esportes Orlando Eckert, no Centro da cidade. Estão sendo colocados mil ingressos à venda ao valor de R$ 7. “Precisamos limitar para acomodar bem as pessoas. Sugerimos que os interessados adquiram o quanto antes, tendo em vista o sucesso das vendas nos anos interiores. Não haverá venda de ingressos no dia”, observa Patrícia.

Conforme a professora serão cerca de 20 coreografias a serem apresentadas por alunos com idades entre cinco e 60 anos. “É um momento especial para mim e para os alunos, pois apresentam um pouco daquilo que aprenderam durante o ano”, frisa. Patrícia assinala que serão cerca de 100 alunos envolvidos no evento, que chega a sua 14ª edição.

Chegada do Papai Noel

Conforme a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes (Smece), diferente de anos anteriores, em 2017 a chegada do Papai Noel, não irá ocorrer durante do Show de Dança. Segundo a secretária Anelise Assmann, a Nega, o “bom velhinho” chegará, de uma forma especial, no dia 10 de dezembro, domingo, no Parque Poliesportivo Municipal, no Centro da cidade. “Ainda não temos um horário definido. Será antes do anoitecer. Ainda estaremos definindo e divulgando detalhes. Certamente também teremos outras atrações naquele dia”, destaca.

Anelise assinala que a decisão de fazer num momento separado do Show de Dança é para que todos os interessados tenham acesso. “No evento do ginásio, além de ser pago, o número de pessoas é limitado”, completa.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul