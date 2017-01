Correios começam a entregar os carnês de IPTU e Alvarás na próxima semana

A Secretaria de Administração, Planejamento e Fazenda informa que o envio dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelos Correios se inicia na semana que vem. Os blocos serão entregues no endereço de correspondência do proprietário do imóvel registrado na prefeitura. Por isso, é essencial que a situação cadastral esteja atualizada para que o documento tenha o destino correto.

Quem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de forma antecipada receberá incentivos do município. Aos contribuintes que quitarem seus impostos até 15 de fevereiro será concedido o valor máximo de desconto, que é de 9%. Também existe a alternativa de pagar as taxas de forma integral até 15 de março, com 6% de desconto e até 17 de abril, com 3% de abatimento.

O prazo final para o pagamento em parcela única é dia 15 de maio, porém sem desconto. A partir do dia 16 de maio, quem não tiver quitado os impostos em cota única poderá pagá-los de maneira parcelada. Neste caso, o contribuinte deve procurar o Setor de Tributação da prefeitura para realizar a negociação. Contribuintes com dívidas de anos anteriores devem negociar a quitação para evitar a cobrança judicial.

Alvarás

Os carnês para pagamento de alvarás sanitários e de localização também serão recebidos pelo contribuinte por correspondência. No caso do alvará sanitário, o vencimento será no dia 30 de março. Quanto ao alvará de localização, o prazo para quitação se encerrará em 15 de maio.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul