Corridas Unimed 2017 será alusivo ao Dia Mundial do Coração

Criado com o propósito de incentivar os cuidados com a saúde por meio da adoção de hábitos mais saudáveis, o Corridas Unimed – evento anual de corridas e caminhadas organizado pela Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (Unimed VTRP) terá novidades neste ano. Pela primeira vez a edição será temática, alusiva ao Dia Mundial do Coração, lembrado em 29 de setembro. E a data já está definida: será no dia 03 de setembro, em frente à sede da Cooperativa, em Lajeado.

Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte no mundo. E a Unimed VTRP, que tem em seu DNA cuidar da saúde das pessoas, une forças para mudar esta realidade. “A prática de atividade física melhora a circulação sanguínea, previne doenças e deixa a pessoa muito mais disposta para o seu dia a dia. Por que não aproveitar este grande evento, que é o Corridas Unimed, e semear esta ideia?”, convida o presidente da Unimed VTRP, médico cardiologista Aldo Pricladnitzki.

Outra mudança neste ano será a realização de uma etapa única do evento. Até o ano passado, Santa Cruz do Sul também sediava uma edição do circuito de corridas e caminhadas. “Nestes seis anos o Corridas Unimed tomou grandes proporções. E os números comprovam: no primeiro ano (2012) foram pouco mais de 160 inscritos. Já no ano passado, quinta edição consecutiva, mais de duas mil pessoas estiveram presentes, entre atletas e comunidade. Além disso, o período econômico instável exige que as empresas otimizem recursos. Assim, para não afetar a qualidade do evento e atender a todos da melhor forma possível, optamos por realizar uma única etapa neste ano, na cidade sede da cooperativa”, explica o diretor de Marketing da Unimed VTRP, médico Carlos Rech.

Portanto, agende-se! A edição 2017 do Corridas Unimed será no dia 03 de setembro, domingo, com concentração em frente à sede da Unimed VTRP, na Avenida Piraí, em Lajeado. Em breve mais informações sobre o período de inscrições, horários das largadas e percursos.

Fonte: Ass. de Imprensa da Unimed VTRP

Foto: Divulgação