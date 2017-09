Corridas Unimed/Sicredi doa mais de uma tonelada de alimentos para o Mesa Brasil dos Vales

Mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis e cerca de 1,6 mil pessoas beneficiadas na área de atuação da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (Unimed VTRP) e do Sicredi Vale do Taquari (VT). Este foi o resultado das doações recebidas pela organização do Corridas Unimed deste ano, que ocorreu no dia 03 de setembro. Os donativos foram repassados à unidade regional do Programa Mesa Brasil dos Vales, do Sesc. Mais uma prova de que o evento, além de promover a saúde e a qualidade de vida, também estimula a solidariedade.

“Como não houve cobrança de inscrição para as caminhadas e algumas categorias de corrida, convidamos os atletas a doarem um quilo de alimento. Estamos muito felizes com o resultado”, reforça o diretor de Marketing da Cooperativa Médica, médico Carlos Antonio da Luz Rech.

Após receber os cerca de 1,1 mil quilogramas de alimentos, o Mesa Brasil dos Vales – que abrange 15 municípios dos vales do Taquari e Rio Pardo – repassou integralmente as doações para as instituições sociais cadastradas. Ao todo, 26 entidades foram beneficiadas, atendendo mais de 1,6 mil pessoas.

De acordo com a nutricionista da sede regional do programa, Juliette Carvalho da Silva, a iniciativa da Unimed VTRP e do Sicredi VT, mais uma vez, beneficiou centenas de pessoas na região. “Esta parceria, que acontece há seis anos, é muito importante para nós, pois os alimentos arrecadados nestes eventos, geralmente, as instituições não recebem sistematicamente do programa”, agradece a nutricionista.

Texto: Ascom Unimed VTRP