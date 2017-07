CRAS amplia dias de doações no mês de julho

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS de Imigrante informa que além dos dias previstos para retirada de doações no final do mês de julho, haverá mais dois dias nesta semana.

Sendo assim, a retirada de doações poderá ser feita nos dias 04, 07, 14 e 28 de julho, no horário das 13h30min até às 16h30min. As pessoas que necessitarem podem se dirigir até o CRAS nestas datas, para retirar roupas e sapatos.

Em nome da equipe, a coordenadora Mayra Haussmann agradece as pessoas que participaram da campanha do agasalho, realizada nas últimas semanas, e que possibilitou o aumento das datas para doar estes itens para pessoas com necessidades. Mais informações podem ser obtidas diretamente no CRAS ou pelo telefone (51) 3754 1220, em horário de expediente.

Texto: Ascom Imigrante