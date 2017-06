CRAS conta com novo assistente social

Desde esta segunda-feira, dia 5 de junho, João Pedro Greff Burkt Filho é o novo assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Colinas. Ele assume o lugar de Letícia Prado, que passou em um concurso na prefeitura de Bento Gonçalves.

João Pedro, 27 anos, atua durante 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. É formado pela Ulbra Canoas desde 2014. Trabalhou durante cinco anos como educador social em Esteio, da onde é natural. Atuou em CRAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e no Abrigo Municipal Construindo Novos Sonhos.

“Minha expectativa é a melhor possível em Colinas. Fui extremamente bem recebido tanto pela comunidade como pelos colegas de trabalho. A cidade é muito acolhedora. No momento estou conhecendo a realidade local para sabe de que forma e quais projetos de políticas públicas devem ser desenvolvidos na área da assistência social para uma melhor qualidade de vida e bem-estar da população atendida”, sustenta.

Entre as funções, o profissional analisa, elabora, coordena e executa planos, programas e projetos para viabilizar os direitos da população e seu acesso às políticas sociais, como a saúde, a educação, a previdência social, a habitação, a assistência social e a cultura. Analisa as condições de vida da população e orientam as pessoas ou grupos sobre como ter informações, acessar direitos e serviços para atender às suas necessidades sociais. Também elabora também laudos, pareceres e estudos sociais e realizam avaliações, analisando documentos e estudos técnicos e coletando dados e pesquisas. Além disso, trabalha no planejamento, organização e administração dos programas e benefícios sociais fornecidos pelo governo.

Texto: Ascom Colinas