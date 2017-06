CRAS de Bom Retiro do Sul conta com nova Assistente Social

Desde segunda-feira (12), Clari Clarice Pesseto é a nova Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Bom Retiro do Sul. Clari, 52 anos, atuará 20 horas semanais, a nova assistente social é formado pela Ulbra Canoas, Bacharel em Serviços Sociais em 2013 e Pós Graduada em Terapia Familiar pelo Centro Educacional Dom Alberto de Santa Cruz do Sul em 2015.

A nova profissional atenderá nas segundas, terças e quartas no turno da manhã. O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) fica localizado na rua Reinaldo Noschang, 86 – ao lado Câmara de Vereadores.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul