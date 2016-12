CRAS de Encantado realiza confraternização de final de ano

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Encantado promoveu uma confraternização com as mulheres que participam dos grupos de convivência no dia 20 de dezembro, no restaurante Bettio´s e Lorenzon.

Na oportunidade, foi realizado amigo secreto, sorteio de brindes, avaliação das atividades realizadas em 2016 e combinações para o próximo ano. Com esta atividade proporcionou-se, além da descontração, momentos de socialização, lazer e integração entre os grupos e consequentemente à vinculação familiar e comunitária.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Encantado