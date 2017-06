CRAS desenvolve Projeto Social Jovens Leais em Bom Retiro do Sul

O CRAS de Bom Retiro do Sul desenvolve dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Projeto Social Jovens Leais, com o objetivo da melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes, utilizando a música como estratégia de aproximação, orientação e resgate da auto-estima.

São desenvolvidos quatro grupos nas segundas-feiras, dois no turno da manhã e dois à tarde, sempre no turno inverso a escola. Os grupos são divididos por idade, de 8 a 12 anos e de 13 a 17 anos. Cerca de 40 jovens participam do Projeto.

A música é na prática um instrumento para aproximação, nos grupos são trabalhados: cidadania, auto-estima, prevenção do uso de drogas e evasão escolar com foco na qualidade de vida das crianças e adolescentes. Os responsáveis pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são Ana Paula Schwertner, Assistente Social e Técnica Responsável; Daniela César, Coordenadora e; Glauco Rodrigues, Orientador Social e Professor de Música.

Trabalho voluntário

Na última semana o Salão de Beleza Versátile realizou trabalho voluntário junto ao CRAS municipal onde os proprietários Bianca e Rodrigo Gauer realizaram trabalhos de beleza em alguns jovens que participam dos grupos. Foram realizados em torno de 15 cortes de cabelo e escova nas meninas.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul