CRAS encerra Projeto GráVIDA com “Chá de Bebê” e exposição de fotos

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Encantado em parceria com Eliane Fachinetto Fotografia, realizou uma tarde de sessão de fotos com as gestantes que participaram do projeto GráVIDA. A iniciativa teve como intuito registrar esse momento tão especial e único na vida das futuras mamães. Para aumentar a autoestima das gestantes, foi realizado “Um dia de beleza para a futura mamãe”, onde todas puderam desfrutar dos serviços de maquiagem e escova de cabelo no Salão de Beleza da Lisi.

Na sequência houve um “Chá de Bebê” coletivo, onde cada gestante pode trazer algumas convidadas para confraternizar. Foi realizada a brincadeira do ‘Bingo do Bebê’ com todas as presentes, com distribuição de alguns brindes confeccionados pelos demais grupos do CRAS. Além disso, as gestantes foram presenteadas pelo CRAS com um kit enxoval para o bebê.

As atividades ocorreram semanalmente e contaram com encontros planejados e dinâmicas diferenciadas, focando principalmente nos interesses das participantes.

O projeto GráVIDA teve seu início no ano de 2013 e desde então atende gestantes inscritas no Cadastro Único. A proposta do projeto é acolher as gestantes e atendê-las em suas demandas psicossociais através de um espaço de escuta e convivência social, onde possam partilhar suas vivências e sentimentos em relação à gestação. O principal objetivo é minimizar possíveis situações de vulnerabilidades e riscos sociais; e estimular o vínculo entre mãe e bebê.

As fotos estão expostas no Centro Administrativo Municipal de Encantado desde o dia 12 de junho.

Texto: Ascom Encantado