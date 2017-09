CRAS implanta serviço de proteção a domicílio

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS de Imigrante, através da equipe profissional, iniciou no mês de setembro o serviço de proteção social básico a domicílio para pessoas com deficiência e idosos.

Este serviço está previsto na tipificação nacional de serviços socioassistenciais, na Resolução CNA nº 109/2009. O objetivo é garantir direitos e a prevenção de agravos que possam provocar rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários.

A oferta a domicílio consiste em uma estratégia que visa oportunizar acesso ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS para aquelas pessoas com deficiência que em função de vulnerabilidade social tem o acesso à unidade prejudicado ou impedidos.

Conforme a Assistente Social, Ana Schneider, o objetivo é estreitar a relação com os usuários, favorecendo uma escuta das necessidades e um olhar mais ampliado para a família, identificando a relação destes através da dinâmica familiar, contribuindo para resgatar e preservar a integridade e a melhoria da qualidade de vida dos usuários. A equipe está seguindo um cronograma para as visitações, mas é possível que as pessoas informem os profissionais do CRAS sobre casos de pessoas nestas situações, pelo (51) 3754 1220.

Texto: Ascom Imigrante