CRAS organiza a 2ª Caminhada Viver Melhor

Com o intuito de proporcionar atividades saudáveis e qualidade de vida no meio social comunitário, o Centro de Referência em Assistência Social de Paverama organiza a 2ª Caminhada Viver Melhor, que irá ocorrer na próxima quarta-feira, dia 8, às 15h.

A caminhada tem por objetivo sensibilizar a população sobre os benefícios da vida ativa em comunidade. Os mais de 130 integrantes dos grupos Viver Melhor partirão da frente do Salão Cultural Evangélico, passando pela Rua 4 de julho, subindo na Rua José Jantsch Filho, até o Parque 13 de Abril.

“Para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade de seus pensamentos, mente ocupada não tem espaço para pensamentos negativos” destacou o Coordenador de Projetos do CRAS, Leandro Azevedo, que é orientador físico.

Esta atividade faz parte do cronograma de atividades do Centro de Referência e Assistência Social de Paverama, que já vinha estruturando este evento desde o início do ano. Todos os meses o CRAS realiza pelo menos uma atividade diferenciada para os projetos visando a prevenção de vulnerabilidades e a melhoria da qualidade de vida.

Texto: Ascom Paverama