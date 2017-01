CRAS organiza atividades para 2017

Buscando dar continuidade e melhorar sempre mais os serviços ofertados, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Westfália está reorganizando as atividades para este ano. Semanalmente, nas manhãs de quintas-feiras, a equipe se reúne para discutir iniciativas e ações que possam contribuir para o aprimoramento dos serviços em prol do usuário.

Na quinta-feira, dia 12, foi realizada a primeira reunião de equipe de 2017. Na oportunidade, foram debatidas questões que buscam melhorar os serviços, programas, projetos e benefícios do CRAS. Nesse sentido, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) trataram sobre a reestruturação dos serviços, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

Vinculado à Secretaria Municipal da Saúde e ao Departamento Municipal de Assistência Social, o CRAS atende crianças, adolescentes, adultos, famílias, idosos e pessoas com deficiência. Por isso, semanalmente organiza as reuniões de equipe para estruturar e avaliar os serviços, estudar a legislação, realizar momentos de capacitações, entre outros, primando pelo bem-estar dos usuários, em qualquer que seja a atividade de grupo. A próxima reunião de equipe será na quinta-feira, dia 19 de janeiro.

Reuniões com as famílias

As datas de reuniões com as famílias serão anunciadas de forma gradativa pelo CRAS. Nestes encontros, pais, familiares e responsáveis serão informados sobre o objetivo dos serviços e ações desenvolvidos pelo CRAS em 2017.

Para o mês de fevereiro, já está confirmada uma reunião com familiares dos usuários atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – 0 a 6 anos. A data e o local do encontro ainda serão divulgadas pela Assistência Social.

Texto: Ascom Westfália