CRAS organiza Conferência Municipal de Assistência Social

A assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Colinas, Letícia Prado, está planejando a Conferência Municipal da Assistência Social. Com o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o evento deverá ocorrer até o dia 31 de julho, em data a ser definida juntamente com a equipe organizadora. O objetivo é reafirmar o papel da assistência social como política que garante os direitos e evidenciar a urgente necessidade de dar visibilidade desta contribuição para a sociedade brasileira.

Serão debatidos quatro eixos: a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais; gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS; aceso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais; e a legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Além de debater os assuntos, durante a conferência serão escolhidos dois delegados (um da sociedade civil e outro da governamental) para participar do encontro estadual.

Buscando conhecimento a respeito do assunto, a profissional esteve em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na última terça-feira, dia 18. O evento foi promovido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

Texto: Ascom Colinas