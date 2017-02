CRAS promove Oficina de Verão

Na terça-feira (21) o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) promoveu a Oficina de Verão do CRAS. Ocorrida na Academia da Saúde, a atividade marcou o início das atividades com os grupos.

No encontro, a nutricionista Ana Paula Jasper falou sobre alimentação saudável e trouxe duas receitas: pasta de grão de bico, com a finalidade de estimular o consumo de leguminosas, e receita de Suchá, uma bebida refrescante que mistura frutas com algum tipo de chá.

Nesse evento, a assistente social Letícia Prado e a oficineira Simone Wolker apresentaram o cronograma dos grupos, as datas das oficinas de dia das mães, dia das mulheres e inverno, como também as datas das oficinas na Horta Comunitária em parceria com o escritório municipal de Emater-RS/Ascar.

O momento foi finalizado com a degustação das receitas e um baile de carnaval, onde as usuárias puderam interagir e comemorar o reencontro após o período de férias.

Texto: Ascom Colinas