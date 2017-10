Cras promove palestra sobre câncer de mama

As integrantes das oficinas do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) participaram na terça-feira (17) de palestra sobre câncer. A palestra que integra a programação do Outubro Rosa foi ministrada pela enfermeira da Secretaria de Saúde Larissa Schneider. “Prevenir depende da gente, por isso devemos nos alimentar bem, praticar exercícios físicos e fazer o auto-exame de mama. Ele pode apontar um nódulo logo no início”, diz.

Se diagnosticado precocemente o câncer tem 95% de chances de cura, dizem os especialistas. Informar-se e tomar atitudes preventivas são aliados da saúde. “Esse evento foi uma maneira de ajudar a atualizar as informações e prevenir algo que é possível ocorrer, não somos imunes. Sempre é bom cuidar”, comenta o coordenador do Cras Cícero Copello.

A palestrante explicou sobre os fatores de risco, sinais e sintomas em jovens e idosos. Inclusive nos homens que também podem ter câncer de mama. Larissa Schneider lembrou ainda que as consultas preventivas e os exames preventivos, como pré-câncer, devem ser feitos regularmente.

Texto: Ascom Marques de Souza