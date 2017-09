CRAS promoverá atividades diferenciadas no mês de outubro para idosos e PCD’s

No próximo mês, o Centro de Referência em Assistência Social de Paverama irá promover diversas atividades para os grupos de idosos e pessoas com deficiência.

No dia 9 de outubro, no Centro Cultural Evangélico, o grupo da APADEV- Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, de Lajeado fará uma tarde de integração entre os grupos mostrando o trabalho realizado pela associação. Nesta tarde o grupo apresentará um teatro e canções variadas desenvolvidas pelos seus integrantes.

No dia 27, no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, as integrantes do grupo da APADEV, Suzana e Tais farão uma roda de conversa para o grupo dos PCDs compartilhando suas vivências. Estas atividades estão sendo organizadas pelo CRAS sendo voltado para o público algo atendido por este serviço, com o objetivo de integração dos grupos, socialização, fortalecimento de vínculos e compartilhamento de experiência de vida.

O CRAS tem ofertado mensalmente atividades diferenciadas visando à integração entre os diferentes grupos atendidos. Pessoas que não estão inseridas nos grupos e que gostariam de participar destas atividades podem procurar informações no Centro de Referência em Assistência Social.

“A equipe do CRAS busca além dos encontros semanais, promover atividades variadas como forma de prevenção a vulnerabilidades e risco social diminuindo os índices de isolamento social sendo também uma forma de promover qualidade de vida para a comunidade” destacou a Coordenadora Sandra Lorenzetti.

Texto: Ascom Paverama