CRAS proporciona diversas atividades físicas

O exercício físico é muito importante em qualquer época da vida. Ele ajuda na prevenção de doenças, como infarto e derrame, diminui o colesterol, melhora a diabetes, proporciona bem estar físico e psíquico, reduz ansiedade e ajuda na recuperação da depressão, entre outros inúmeros benefícios. Pensando no bem estar de todas as faixas etárias, o CRAS Casa da Amizade proporciona a todos os cidadãos inscritos inúmeras práticas físicas. Práticas estas ofertadas pelo governo federal com o programa de fortalecimento de vínculos.

As crianças têm a oportunidade de praticar capoeira, uma mistura de arte marcial, esporte e cultura brasileira. Além de sua musicalidade, o esporte proporciona bem estar físico, disciplina, coordenação motora, espírito de grupo e de cooperação entre as crianças.

As aulas ocorrem nas quintas- feiras e tem cerca de 40 inscritos. O responsável pelo ensinamento da arte é o Contra-mestre e professor Igor Gonçalves que enaltece a importância de se iniciar a prática física cedo “assim eles começam a se desenvolver cedo para o futuro, se preparam para saber trabalhar em equipe, a ter disciplina e descarregam as energias durante as aulas, as crianças adoram”.

Para os adultos acontecem as oficinas de dança, alongamento e câmbio, uma espécie de voleibol adaptado. Divididos em dois grupos, o PAIF e os idosos, as aulas acontecem nas segundas e quintas feiras, nos períodos da manhã e da tarde.

Ministrada pela profissional de educação física Márcia Zanchet, as aulas tem bastante popularidade entre seus adeptos. Além de todos os benefícios, Márcia ainda cita que a prática das aulas proporciona um aumento na auto-estima e que a prática leva ao fortalecimento muscular, evitando quedas e melhorando o equilíbrio.

Para participar basta se inscrever no CRAS, localizado no Centro Social Urbano e as aulas também ocorrem nas dependências do CSU.

Texto: Ascom Roca Sales