CRAS retoma atividade com Grupo de idosos

O Grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFC), vinculado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) retornou às suas atividades normais no mês de fevereiro. Os encontros acontecem semanalmente em dias alternados de segunda a quinta-feira.

As atividades do grupo são realizadas no meio aquático, utilizando todos os benefícios que o ambiente de uma piscina pode oferecer. O grupo intitulado Alegria e Amizade usa roupas específicas e protetor solar para a realização dos exercícios, que envolvem todo o grupo, e por vezes individuais ou em dupla.

O serviço atende aproximadamente 60 idosos, todos inscritos no Cadastro único, que realizam atividades de musicalização, dança, recreativas e lúcidas, habilidades manuais e atividades físicas e culturais. O projeto visa prevenir o rompimento das relações familiares e comunitárias por meio da promoção da convivência e socialização entre os usuários. O fortalecimento de vínculos protetivos, saudáveis e construtivos é o objetivo principal do trabalho.

Texto: Ascom Lajeado