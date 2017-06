Cresce arrecadação de ICMS em Encantado

Durante um evento da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) em Taquari na última semana, o coordenador-geral, José Odair Scorsatto apresentou números sobre a arrecadação de ICMS, que mostraram crescimento no Vale do Taquari.

No primeiro trimestre deste ano, Encantado foi o 2º município da região que teve maior alta de retorno de arrecadação de ICMS, comparado com o mesmo período de 2016. O município de Encantado foi o 31º município dos 497 do estado, que teve a maior variação no índice ano base 2015 retorno 2017, isto reflete num incremento de aproximadamente R$ 2.500.000 a mais no orçamento do município.

Esse crescimento deve-se principalmente às indústrias, especificamente empresas como a Cooperativa Dália, Baldo, indústrias do ramo de cosméticos, alimentícios e outras. O prefeito Adroaldo Conzatti salienta que esses recursos provenientes do ICMS são investidos em saúde e educação do município.

Retorno do ICMS (Com desconto de 20% do FUNDEB)

Arrecadação

(1º tri/2017) R$ 3.425,763

(1º tri/2016) R$ 2.979,65

Variação de 15%

Texto: Ascom Encantado