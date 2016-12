Criança Dália doa R$ 15 mil em equipamentos a hospital de Encantado

A última ação do Projeto Criança Dália em 2016 foi realizada no Hospital Beneficente Santa Terezinha (HBST) de Encantado. Na terça-feira, dia 27 de dezembro, representantes da Dália Alimentos estiveram na casa de saúde entregando equipamentos à Maternidade Dr. Nédio Pretto no valor total de aproximadamente R$ 15 mil.

Com recursos do projeto social da cooperativa, que possui um fundo fruto da colaboração espontânea de associados e funcionários, foi possível adquirir um berço aquecido no valor de R$ 11.462,00 e um aparelho de fototerapia no valor de R$ 3.436,00. A doação foi oficializada pelo presidente do Conselho de Administração da Dália, Gilberto Antônio Piccinini; pelo vice-presidente e conselheiro de Administração da região de Encantado, Pasqual Bertoldi; e contou com a participação de associados e funcionários da empresa. Pelo hospital participou o diretor administrativo, Evandro Klein; a assistente administrativa, Marilene Daltoé; e a coordenadora de enfermagem, Dorli Maria Diehl.

Piccinini disse que o Projeto Criança Dália encerra um ano repleto de atividades, com um histórico de contribuição a diversas instituições e entidades no Estado vidando a criança. “Foi um ano de muitos projetos, diversas entregas e milhões de crianças beneficiadas nos âmbitos de saúde, educacional, cultural e ambiental. Encerramos 2016 com essa entrega no município-sede da Dália Alimentos, coroando um trabalho de pleno êxito nos projetos sociais da cooperativa”, frisa Piccinini.

Klein elogiou a iniciativa da Dália e salientou que atitudes como essa contribuem para que os hospitais possam se reequipar. “A situação dos hospitais é complicada, passando por inúmeras dificuldades a serem superadas, e são ações como essa da Dália que nos ajudam e manter a qualidade nos serviços, neste caso também do atendimento prestado aos recém-nascidos.”

Esta é a segunda vez que o Projeto Criança Dália auxilia a ala da maternidade do Hospital Beneficente Santa Terezinha. Em outra oportunidade também foi efetuada a doação de um berço aquecido. O hospital possui 55 leitos, 175 funcionários e 40 médicos no corpo clínico. Somente neste ano foram registrados 460 partos.

Fonte: Ass. de Imprensa da Dália Alimentos

Foto: Carina Marques