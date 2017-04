Criança Dália e Rotary formatam parceria e doam materiais à escola

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) São Canísio, de Santa Cruz do Sul, foram beneficiados com recursos do Projeto Criança Dália. Através de uma parceria com o Rotary Club, o projeto social da Dália Alimentos contribuiu para a aquisição de material escolar para as 334 crianças atendidas na escola localizada no Bairro Carlota.

Um kit escolar contendo caderno, lápis preto, lápis de cor, borracha, apontador e caneta marca-texto foi entregue aos estudantes no início do ano letivo. O Projeto Criança Dália, por sua vez, contribuiu com recursos para a aquisição de 150 tesouras, 200 tubos de cola e 100 canetas.

A entrega do material, no valor de R$ 6 mil, foi realizada na sexta-feira, dia 31 de março, com a participação dos alunos de cinco bairros da periferia de Santa Cruz do Sul. O diretor Marco Werlang e a vice-diretora Ana Pechmann enalteceram o gesto, enfatizando que a ajuda da comunidade, de entidades, de empresas e de instituições é fundamental para manter o ensino oferecido às crianças.

Pela Dália Alimentos participaram da entrega o presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini; o conselheiro da região de Candelária – da qual Santa Cruz do Sul pertence – Eusébio Morsch e o delegado Paulo Henrique Senh. Pelo Rotary participaram o presidente Roque Pedro Melz, o diretor de serviços comunitários, Paulo Tavares, e o segundo secretário, Lucas Dutra “A escola é um lugar para o aprendizado, do qual o Projeto Criança Dália orgulha-se em poder contribuir com a doação de materiais que venham a beneficiar e qualificar o ensino das crianças”, disse Piccinini.

Texto: Ascom Dália Alimentos