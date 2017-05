Na tarde da sexta-feira (19), uma criança de aproximadamente um ano ficou presa dentro de um carro em Teutônia. Conforme os Bombeiros Voluntários do município, o responsável pela criança trancou o carro e deixou as chaves dentro do veículo. Para a retirá-la foi preciso quebrar o vidro da porta traseira. A criança passa bem.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bombeiros